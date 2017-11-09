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Yaşam
Deutsche Welle

Menüye yemeklerin kalorisi yazılacak

ABD’de yapılan yasal düzenleme ile lokanta ve yemek servisi yapılan yerlerde, menüye yemeklerin kalorisinin yazılması zorunluluğu getiriliyor

09 Kasım 2017 20:27

ABD'deki bütün restoran ve yemek servisi yapılan yerlerde menülere yemeklerin kalorisini yazma zorunluluğu getiriliyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin önümüzdeki yıl Mayıs ayında yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD eski başkanı Barack Obama döneminde alınan karar uyarınca yapılan yeni düzenleme ile Amerikalılar arasındaki aşırı kilo ve obezite sorunlarına karşı mücadele verilmesi hedefleniyor.

FDA'dan yapılan açıklamada, yemeklerin üzerine kalori yazılması zorunluluğunun ayak üstü yiyecekler sunan süpermarket ve benzin istasyonlarında da uygulanacağı belirtildi. Eve servis yapan pizzacı ve benzeri satıcılar da aynı düzenlemeye tabi olacak. Yemeklerin üzerine kalorilerin yazılması, kilo aldırıcı besinler konusunda uyarı olarak düşünülüyor.

Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yiyeceklerin kalorisine ilişkin bilgilendirmenin hangi şekilde yapılacağına dair ayrıntılı bir yönetmelik yayınlandı.

Amerikalılar arasında sağlıklarına dikkat edenlerin giderek arttığını hatırlatan Daire Müdürü Scott Gottlieb, "tüketicilere gereken bilgiyi vererek beslenme şekilleri konusunda karar verme olanağı sunulduğunda, bunun yaşam kalitesini yükselteceğini ve hatta hayat kurtaracağını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, bir çok konuda selefi Obama tarafından alınan kararları bozduğu için bu yasal düzenlemenin uygulanıp uygulanmayacağı belirsizdi.

ABD'de McDonald's, Starbucks veya Subway gibi gastronomi alanında faaliyet gösteren zincirler bir süredir yiyeceklerin yanına kalorilerini yazıyordu. Gastronomi alanındaki bir çok firma ise yeni düzenlemenin engellenmesi için çaba göstermişti.

AFP, JD/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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