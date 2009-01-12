Mentollü sigara daha çok bağımlılık yapıyor

New Jersey Üniversitesi Tıp ve Dişhekimliği Fakültesi (UMDNJ) 'nde yapılan yeni araştırma, Halk Sağlığı Okulu'nun Tütün Bağımlılığı Kliniği'nde tedavi olan bin 700 sigara tiryakisini kapsıyor. Araştırma sonuçları, "light" sigaraların nikotin ve toksinlerin sertliğini maskelediğini ve bu şekilde onu daha çok bağımlılık yapar hale getirdiğini gösteriyor.UMDNJ Robert Wood Johnson Tıp Okulu'nda bağımlılık psikiyatrisi bölümünde araştırmacı olan Kunal Gandhi, "Önceleri mentollü sigara kullananların sigara başına ciğerlerine daha fazla nikotin ve karbon monoksit çektiklerini bulmuştuk. Bu araştırma bize, günde daha az sigara içmelerine rağmen mentollü sigara içenlerin sigarayı bırakmada daha çok zorlandıklarını gösterdi" dedi.Araştırmacılar, bilhassa Amerika'da yaşayan Afrikalılar ile Latin Amerikalılar arasında mentollü sigarayı bırakmanın daha zor olduğunu buldular. Tütün Bağımlılığı Programı'nın yöneticisi Jonathan Foulds, sonuçların sigaralardaki mentolün etkisiz tatlandırıcı olmadığını kanıtladığını belirterek, "Mentol nikotin ve toksinlerin sertliğini maskeliyor, sigara içmeyi etkileyerek, onu daha ölümcül ve bağımlılık yapar hale getiriyor" diye konuştu. Sigara içen Amerika'da yaşayan Afrikalıların yüzde 80'inden fazlasının kendi kliniklerinde tedavi gördüğünü ve mentolsüz sigara içenlere göre sigarayı bırakanların oranı daha az olduğunu söyledi.Araştırmacılar, mentolün serinletici etkisinin her sigaradan daha fazla nikotin çekmeyi kolaylaştırdığına ve bu şekilde ciğerlerde daha güçlü ve bağımlılık yapan nikotin dozunun biriktiğine inanıyorlar. Foulds, "Amerika'da yaşayan Afrikalıların yüksek oranda akciğer kanserine yakalanmalarının bir sebebi de bu olabilir" dedi.Araştırmacılar, bulguların sigarayla ilgili yeni yapılacak yasal düzenlemeler için bir çıkarım olabileceğini umuyorlar.