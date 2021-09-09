Menstrüasyon (adet) geciktirici ilaçlar ne işe yarar?

T24 Yaşam

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezler, adet geciktirici ilaçların ne olduğunu, yan etkilerini, zararlı olup olmadığını ve adet geciktirici ilaçların ne zaman, nasıl kullanılacağı gibi soruları elele dergisi için yanıtladı.



İşte adet geciktirici ilaçlar hakkında merak edilenler ve yanıtları…

Adet geciktirici ilaçlar ne zaman ve nasıl kullanılır?

Sönmezer, adet geciktirici ilaçların fonksiyonunu şöyle anlatıyor: "Kullanım amacı beklenen adetin ertelenmesi olan adet geciktirici ilaçlar, içerdikleri hormonlar sayesinde yumurtlamayı geciktirir. Adet geciktirici ilaçlar, rahim iç tabakasına etki eder ve dışarıdan östrojen ve progesteron hormonunun azalmasını engelleyerek, adet döngüsünün ertelenmesini sağlar.



10 günden daha uzun süre kullanılan adet geciktirici haplar, kişide bazı yan etkilere yol açacağından, bu erteleme işleminin 10 günü geçmeyecek şekilde sağlanması uygun olacaktır. Ayrıca adet geciktirici ilaçların sürekli ve uzun süreli kullanılması da bazı sağlık problemlerine neden olacağından, senede bir ya da iki kez, doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir."

Adet geciktirici ilaçların yan etkileri



Sönmez, adet geciktirici ilaçların yan etkileri konusunda ise şu bilgileri veriyor: "Adet geciktirici ilaçların neden olduğu bu yan etkiler bazı kadınlarda hiç görülmezken, bazı kadınlarda ise;

Göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet,

Kabızlık,

Baş ağrısı,

Leke şeklinde kanama,

Gerginlik hissi gibi şikayetler şeklinde ortaya çıkabilmektedir.



Kimi zaman ise adet süresinin uzaması ve kanamada artış yaşanabilmektedir. Ancak bu yan etkiler geçicidir ve ilaç bırakıldıktan sonra görülen ilk adetle birlikte başlayıp bitmektedir. Hali hazırda devam eden adet döngüsünün başlangıç tarihi ise, ilacın adet gününü ertelemesiyle birlikte yeni adet gününe göre düzene girecektir."



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