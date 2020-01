Menopozun ilacı; iyi uyku, iyi beslenme ve egzersiz

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de Kent Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Saz, \'18 Ekim Dünya Menopoz Günü\' dolayısıyla yaptığı açıklamada, menopoz sürecinin olumsuzluklarıyla baş etmeye çalışan kadınlara önerilerde bulundu. Menopozun korkulacak bir dönem olmadığını belirten Dr. Saz, \"Pek çok kadın, \'Menopoz eşittir yaşlılık\' diye bakıyor. Oysa hormonların değişiminin yaşadığı, olağan bir süreç. Bilinmesi gereken, menopoza giren her kadının ilaç kullanması gerekmiyor. İyi bir beslenme, uyku düzeni ve egzersiz yaşam kalitesinin düşmemesi için şart\" dedi.

Jinekolog Dr. Saz, olağan bir süreç olmasına karşın çoğu kadının yaşlanmanın göstergesi kabul edip, endişe yaşadığı menopoz dönemini rahat atlatmanın ip uçlarını verdi. \'Dünya Menopoz Günü\'nde kadınlara bazı önerilerde bulunan Dr. Saz, bu dönemde her kadının, ilaç kullanmasının gerekmediğini ve uzun süreli hormon tedavilerinin de artık eskisi gibi önerilmediğini söyledi. Menopozun ilacının iyi uyku, iyi beslenme ve egzersiz olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Saz, şöyle konuştu:

\"Pek çok kadın, \'Menopoz eşittir yaşlılık\' diye bakıyor. Oysa hormonların değişiminin yaşadığı, olağan bir süreç. Bu hormonal değişiklikler yüzünden neredeyse tüm kadınların en büyük sıkıntısı, sıcak ve ateş basması. Bu yüzden ilaç, hormon kullanmak zorunda olacağı yanlış inancı, kaygılarını artırıyor. Sıcak ve ateş basması, ilk yıllarda fazla olsa da giderek azalır. Öncelikle bilinmesi gereken menopoza giren her kadının ilaç kullanması gerekmiyor. İyi bir beslenme, uyku düzeni ve egzersiz yaşam kalitesinin düşmemesi için şart. Menopoz sonrası gelişebilecek kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları gibi durumları önlemek için de bu önerileri uygulamak önemli. Üstelik menopoz sonrası gelişebilecek bu hastalıklar için eskisi gibi uzun süreli hormon tedavileri artık önerilmiyor. Eğer mutlaka hormon tedavisi gerecekse daha çok kişiye ve durumuna özel kısa süreli tedaviler veriliyor.\"

Menopoz döneminde, kadınların yaptırması gereken sağlık taramaları hakkında da bilgi veren Jinekolog Dr. Saz, \"Risk faktörü (aile öyküsü, kortikosteroid ve bazı medikal tedavi alanlar, daha önce kemik kırığı öyküsü), olmayanlarda 65 yaşından itibaren kemik dansite taraması yapılmalı. Kadınlar, kendi kendilerine meme muayenelerini yapmalı, bir farklılık gördüğünde mutlaka hekime başvurmalı. Mamografiye 40-44 yaş arasında başlanmalı, 45-55 yaş arası her yıl bir defa, 55 yaştan sonra 2 yılda bir mamografi tekrarlanmalı. Her yıl jinekolojik muayene ve smear testi (5 yılda bir hpv dna testi de yapılabilir) yapılması da önerilerimiz arasında\" diye konuştu.



