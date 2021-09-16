Menopoz hem vücudu hem beyni etkiliyor

Genel popülasyona göre Türk kadınlarının daha erken menopoza girdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, "Menopozun fiziksel ve psikolojik etkileri vardır. Östrojen düzeyinde azalmayla bilişsel gerileme başlayabilir ve menopozun az bilinen semptomlarından biri olan beyin sisi veya bilinç bulanıklığı meydana gelebilir” dedi.

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, kadınlarda menopozun habercisi olabilecek ruhsal ve fiziki hastalıklara dikkat çekti.



Yılmaz, dünya genelinde menopoza girme yaşının 48 ila 52 iken Türk kadınlarında ortalama 46 ila 48 yaş arasında görüldüğünü belirtti.

"Menopoz kadınların doğal bir evresidir"

Menopoz döneminin kadınlar için hayatın doğal bir evresi olduğunu ve hastalık olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, menopoz ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kadınların yumurtalıklarında doğuştan var olan yumurta sayısında azalma ve bitmesinin ardından doğurganlığın sona erdiği bir dönemdir. 12 ay boyunca ya da daha fazla süre organik bir patolojiye bağlı olmadan adet görülmemesi menopoz olarak tanımlanır. Menopoza hangi yaşta girileceğinin temel belirleyicisi genetiktir.

"Beyin sisi veya bilinç bulanıklığı görülebilir"

Vücutta görülen tüm etkilerin yanı sıra bazı hastalarda beyin ve bilişsel fonksiyonlarda da değişiklik olduğuna dikkat çeken Yılmaz, konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Östrojen düzeyinde azalmayla bilişsel gerileme başlayabilir ve menopozun az bilinen semptomlarından biri olan beyin sisi veya bilinç bulanıklığı meydana gelir. Hastalardan, bir şey okurken dikkatin kayması ve yeniden başlama, birinin adını hatırlarken boşluk hissi, bir odaya geldiğinde neden oraya geldiğini unutma gibi şikayetler gelir. Konuşmada akıcılık bozulabilir. Hatta bu süreç nedeniyle bazı hastalara Alzheimer tanısı bile konulmuştur. Bilişsel fonksiyonlardaki bu değişim sebebi sadece hormon değildir. Uyku düzeni, gece terlemesi, stres bu durumu arttırabilir."

"Fiziksel aktivite vücudu değil, beyne de faydalıdır"

"İyi haber ise bu sürecin uzun süreli olmadığıdır. Öncelikle eğer kendini rahatsız hissetme, dikkatte dağılma gibi bir durum varsa yavaşlamalı, ara vermeli ve derin bir nefes alınmalıdır. Yeni bir bilgi akışı varsa beyninize sürecin işlemesi için zaman tanıyın. Stres yönetimi için gevşeme egzersizleri ve meditasyon kullanılabilirsiniz. Fiziksel aktivite sadece vücudu değil, beyne de faydalıdır. Haftada 3 gün orta dereceli egzersiz, öğrenme ve hafıza üzerine olumlu etkilerde bulunur.

Omega 3’ten zengin gıdalarla beslenme (ceviz, semizotu, ıspanak, chia tohumu, somon balığı, keten tohumu), adaçayı, biberiye çayı, reyhan bitkisi, ginkgo biloba içeren takviyeler kullanılabilir. Unutkanlık için hafıza egzersizleri, bol tekrarlama faydalı olabilir. Eğer unutkanlık çok ani başladıysa ve halüsinasyonlar, paranoya eşlik ediyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır.”

"Düzenli muayene aksatılmamalı"

Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, menopozda jinekolojik muayenenin önemine vurgu yapan Yılmaz, düzenli olarak jinekolojik muayenenin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. (DHA)