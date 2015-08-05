Türk filmleriyle büyümüş herkes Neşeli Günler filminin meşhur limon mu sirke mi kavgasını en az bir kere izlemiştir. Adile Naşit ile Münir Özkul arasında geçen unutulmaz sahnede olduğu gibi turşudan, menemene, dolmadan, pilava en sık yapılan yemeklerde dahi hangi malzemelerin kullanılıp kullanılmayacağı hali hazırda süregelen bir tartışma halinde. İşte bu tartışmaya el atan Poltio, yemek tercihleri konusunda bir profil çıkardı.

Kullanıcılarına dört temel yemeğe ilişkin sorular yönelten Poltio’nun araştırmasına katılanların yüzde 60’ı ‘menemen soğansız olmaz’ derken, katılımcıların yüzde 72’si balıklarına limon sıkıyor. İşte Poltio’nun anketi:

Menemene soğan konur mu? sorusuna oy veren 23.492 kişi belirgin bir şekilde menemenin soğansız olmayacağı sonucunu ortaya koymuş.

Köfte harcına maydonoz konur mu? sorusuna oy veren 9698 kişi ise net bir uzlaşma sağlayabilmiş değil gibi.

Yaprak sarmaya kuş üzümü konur mu? sorusunu ise 5621 kişi yanıtlamış ve halk kuş üzümüne olan tepkisini net bir şekilde hissettirmiş. Kuş üzümüne karşıyız...

Ve son olarak Balığa limon sıkılır mı? sorusuna halk neredeyse tek vucut olarak "Evet" demiş, hayır diyen %28'lik kesimin damak zevkinden şüphe duymamak elde değil...