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Menemen'de eski vergi dairesi binası TÜGVA'ya ücretsiz verilmiş!

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13 Ekim 2021 07:52

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA), İzmir Menemen'deki eski vergi dairesi binasının ücretsiz bir şekilde tahsis edildiği ortaya çıktı. TÜGVA, bu binada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle proje yürütüyor. 

HalkTV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Menemen'de uzun yıllar vergi dairesi olarak hizmet veren bina geçen yıl boşaltıldı. Vergi Dairesi yeni yapılan kaymakamlık binasına taşınırken, içinde lojmanların bulunduğu eski bina TÜGVA'ya devredildi.

Bu binayı temsilcilik olarak kullanan TÜGVA, burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen 'Gençliğin Geleceği Ol' adlı projeyi yürütüyor. Proje kapsamında çocuklara Kuran, Osmanlıca, bağlama, ney, tiyatro, işaret dili, zeka oyunları, okçuluk ve diğer spor dalları ile matematik ve Türkçe kursu veriliyor. 

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