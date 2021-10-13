Menemen'de eski vergi dairesi binası TÜGVA'ya ücretsiz verilmiş!

HalkTV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Menemen'de uzun yıllar vergi dairesi olarak hizmet veren bina geçen yıl boşaltıldı. Vergi Dairesi yeni yapılan kaymakamlık binasına taşınırken, içinde lojmanların bulunduğu eski bina TÜGVA'ya devredildi.

Bu binayı temsilcilik olarak kullanan TÜGVA, burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen 'Gençliğin Geleceği Ol' adlı projeyi yürütüyor. Proje kapsamında çocuklara Kuran, Osmanlıca, bağlama, ney, tiyatro, işaret dili, zeka oyunları, okçuluk ve diğer spor dalları ile matematik ve Türkçe kursu veriliyor.