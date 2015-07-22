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Yaşam

Mendil satan Suriyeli çocuğa İzmir'de esnaf dayağı!

İzmir’de yemek yiyen müşterilerin masalarına giderek mendil satmaya çalışan Suriyeli çocuk, esnafın saldırısına maruz kaldı

22 Temmuz 2015 10:51

İzmir’de bir lokantada yemek yiyen müşterilere mendil satmaya çalışan Suriyeli çocuk, esnafın saldırısına uğradı. Suriyeli çocuk, Basmane Meydanı'nda lokantada yemek yiyen vatandaşların yanına gitti. Çocuğun alandan uzaklaşmasını isteyen lokanta çalışanı, çocuğun direnmesi üzerine küçük çocuğu tokatlamaya başladı. Çocuğun saldırı sırasında burnu kanadı.

 

Yere yatırıp dövdüler, burnu kanadı

 

Çevredeki vatandaşların olaya müdahalesine rağmen çocuğu yere yatırarak dövmeye devam eden lokanta çalışanı, darbeleriyle Suriyeli çocuğun burnunu kanattı.

 

Ağlayarak uzaklaştı

 

Aldığı darbelerden korunmak için masalara sığınan Suriyeli çocuk, ağlayarak oradan uzaklaşmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar çocuğa yardım etmek istedi ancak korkan çocuk ilk etapta kimseyi kendine yaklaştırmadı. Çevredeki Suriyeli vatandaşların da araya girmesiyle yardımı kabul eden çocuk, kanayan burnunu yıkadıktan sonra ağlayarak uzaklaştı.

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