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Politika

Menderes'in partisi referandumda ne diyecek?

DP Genel Başkanı Uysal, referandumuna kullanacakları oyu açıkladı

13 Şubat 2017 16:21

27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in partisi olan Demokrat Parti'nin (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bizim aldığımız 'Hayır' kararı sadece usulü tamamlama işlemi. 1946’da "Milli Şeflik" dönemine itiraz etmiş bir hareketin, ikinci Milli Şeflik dönemine de itiraz etmekten başka bir seçeneği yoktur" diyerek, anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

Nur Cemaati’nin yayın organı Yeni Asya’nın haberine göre Uysal, partisince İzmir İl Başkanlığı tarafından Fuar Göl Gazinosu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, uzun süredir iktidardan uzak olmalarına rağmen alınları ak ve başları dik şekilde milletin huzurunda olduklarını ifade etti.

"Şimdi o ipi atanlar iktidarın karşısında havlu attı"

Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önceki seçimlerde Erzurum'da iktidarın önüne "Getirin idamı, bölücübaşını asalım" diyerek ip attığını söyleyerek, "Şimdi o ipi atanlar iktidarın karşısında havlu attı" diye konuştu.

Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda Genel İdare Kurulunda oybirliğiyle aldıkları kararla "Hayır" diyeceklerini aktaran Uysal, şunları söyledi:

"Bizim aldığımız 'Hayır' kararı sadece usulü tamamlama işlemi. Sebebi 1946’da Milli Şeflik dönemine itiraz etmiş bir hareketin, ikinci Milli Şeflik dönemine de itiraz etmekten başka bir seçeneği yoktur. Bugünkülerin milliliği de sorgulanır. Tek adam dayatmasıyla beraber Türkiye'de sadece madde madde referanduma sunulan anayasa değişiklik tekliflerinin içeriğine madde madde değil, ruhuna ve Türkiye'nin içine götürülmek istendiği noktaya bakıldığında bu değişiklik 'Bir kişinin şahsında bütün kuvvetleri onun nefsinde toplayalım' teklifidir."

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