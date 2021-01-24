Menajerimi Ara'ya sürpriz konuk

Gülben Ergen, ‘Menajerimi Ara’nın gelecek hafta ekrana gelecek 23. bölümüne konuk olacak.

‘Menajerimi Ara’nın gelecek hafta ekrana gelecek 23. bölümünün konuğu Gülben Ergen oluyor.

Yeni şarkısı ‘Seni Kırmışlar’ın tanıtım sürecinde yaşadığı yoğunluk için Ego Ajans’ın kapısını çalan Gülben Ergen ‘Dadı’, ‘Hürrem Sultan’ gibi dizilerin ardından ‘Menajerimi Ara’ ile yeniden ekrana dönüyor. Bugüne kadar ağırladığı yıldız isimlerle çok konuşulan ‘Menajerimi Ara’ dizisinin yeni bölüm konuğu sürpriz bir isim oluyor.

Bugüne kadar yer aldığı projelerle milyonların sevgisini kazanan ünlü sanatçı Gülben Ergen dizinin 23. bölümünde seyirciyle buluşacak.