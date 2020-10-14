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Medya

Menajerimi Ara dizisiyle ilgili flaş karar!

14 Ekim 2020 11:47

Star TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara dizisinin yayın günü de değişti.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 9. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in, senaristliğini Ekin Atalar'ın üstlendiği Menajerimi Ara'nın yayın günü de değişti. Yayın hayatına Salı günü başlayan dizi, gelecek haftadan itibaren pazar akşamları ekrana gelecek.

Menajerimi Ara yeni bölümüyle 18 Ekim Pazar 20.00'de Star TV 'de yayınlanacak.

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