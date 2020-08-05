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Kültür-Sanat

Menajerimi Ara dizisine Youtuber Ender Gözü konuk oldu

'Menajerimi Ara' dizisinin ön izleme görüntüleri yayınlandı

05 Ağustos 2020 18:04

Ay Yapım imzalı ‘Call My Agent’ uyarlaması ‘Menajerimi Ara’ dizisinin Youtuber’ların dünyasına gönderme yaptığı yeni görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, Youtube kanalı Kalt’ın ‘Kirli Konuşmalar’ serisindeki oyuncularından Ender Gözü’yü konuk ettiği sahneler yer aldı.

Oyuncular ve menajerlerinin dünyasını anlatacak olan ‘Menajerimi Ara’ dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, Star TV’de yayınlanacak.

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