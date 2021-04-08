Menajerimi Ara dizisinde iki sürpriz isim

Star TV'de pazar akşamları ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinin 33. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan dizinin yeni bölümüne Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin konuk oluyor.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’nın 33. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni tanıtımda, Ceyda ve Peride’nin tatlı atışmaları dikkat çekerken, yeni filmi için Belgrad’a gidecek olan Barış ise Dicle’nin de kendisiyle gelmesini istiyor. Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklifiyle nefesler tutulurken, dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin oluyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor.

Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor. Tanrısevsin'i kendi yaptığı sürpriz planına dahil eden Serkan, evlenme teklifiyle Feris’i şaşırtıyor. Romantik dakikaların yaşanacağı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.