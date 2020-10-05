Menajeri yanıt verdi: Ezhel, Alman vatandaşlığı aldı mı?

Ezhel'in menajeri Rıza Okçu, rapçinin Alman vatandaşlığı aldığı iddialarına ilişkin, "Ezhel'in Almanya'da oturma izni var. Alman vatandaşlığı aldığı yönündeki iddia doğru değil. İstediği zaman Türkiye'ye gelebilir" açıklamasını yaptı.