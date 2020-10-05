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Menajeri yanıt verdi: Ezhel, Alman vatandaşlığı aldı mı?

05 Ekim 2020 17:01

Ezhel'in menajeri Rıza Okçu, rapçinin Alman vatandaşlığı aldığı iddialarına ilişkin, "Ezhel'in Almanya'da oturma izni var. Alman vatandaşlığı aldığı yönündeki iddia doğru değil. İstediği zaman Türkiye'ye gelebilir" açıklamasını yaptı.

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