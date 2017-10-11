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Kültür-Sanat

Men Kutsal Alanı'nda 5 heykel bulundu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'ndeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'ndeki Men Kutsal Alanı'nda, 5 tanrı ve tanrıça heykeli bulundu

11 Ekim 2017 14:40

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'ndeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti\'ndeki Men Kutsal Alanı\'nda, 5 tanrı ve tanrıça heykeli bulundu.
Yalvaç\'taki Pisidia Antiokheia Antik Kenti yakınlarındaki Men Kutsal Alanı\'nda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan prestij odalarından birinde, orijinali bozulmamış halde 5 tanrı ve tanrıça heykeli bulundu. Kazı başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kazı alanında tanrıça Hekate, tanrıça Kybele, tanrı Men, tanrı Apollon ve tanrıça Athena\'nın heykellerinin bir arada ortaya çıkarıldığını kaydetti.
\'KÜLT OLUŞTURULMUŞ\'
Bu tip bir örneğin bu güne kadar Anadolu\'daki hiçbir kazıda rastlanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özhanlı, \"Bu yıl yapılan çalışmalarda tapınağın hemen önünde bulunan prestij odalarından birinde Yunan Pantiona, Roma ve Anadolu Pantiona\'da bulunan bütün tanrıların bir araya getirilmiş ve bir kült oluşturulmuş olduğu görüldü\" dedi. Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, şöyle devam etti:
\"M.S. 360 yılında son pagan imparatoru Julianus tarafından tekrar canlandırılmaya çalışılan paganist inanç, burada sanki bütün geçmişi bir arada özetlenmişçesine bütün tanrıların bir araya getirilmiş olduğunu, bunların ortasında Anadolu yerli tanrısı olan Men sunak üzerinde dururken, hemen onun arkasında ana tanrıça Kybele, yine bir başka Apollon figürü ve bir sunakta Demeter\'in sembollerinin olduğu küçük sunak ve tabii ki tapınağın sahibi olan at üzerinde betimlenmiş olan tanrı Men. Onun yanında Atina\'nın baş tanrıçası olan Athena\'nın varlığı bize burada bütün tanrıların, tanrı Men tarafından bir araya getirilmiş olduğunu ve Men kültüyle özdeşleştirilmiş olduğunu gösteriyor.\"
\'ÖRNEĞİ BULUNMAMAKTADIR\'
Prof.Dr. Özhanlı, bugüne kadar dünya genelinde yapılan arkeolojik araştırmalarda bir oikosta yani prestij odasında bu kadar tanrının bir arada insutu olarak ele geçirildiği örneği bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, \"Bu bakımdan bu yılki kazı çalışmaları dünya sanatına ve bilimine özellikle inanç sistemine inanılmaz yeni veriler sunmuş bulunmaktadır\" diye konuştu.

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