Memurun terk ettiği nikâh canlı yayında kıyılacak

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, gelinin "Hayır, demek ne mümkün. Tabii ki evet" yanıtı nedeniyle nikâh memurun nikâhlarını kıymadığı Hatice Koşman (24) ve Turgut Dinçer Güneri'nin (26), 26 Nisan Perşembe günü bir kez daha nikâh masasına oturacağı bildirildi. Turgutlu Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndan tekrar gün alan çiftin nikâhının, ulusal bir televizyon kanalındaki kadın programında canlı yayında kıyılacağı öğrenildi.



Kemalpaşa'da bir çeyiz mağazasında çalışan Hatice Koşman ile bir firmada bilgisayara veri girişi yaptığı öğrenilen Turgut Dinçer Güneri, evlilik kararı aldı. İki genç, geçen 21 Nisan'da Turgutlu Belediyesi Nikâh Salonu'nda nikâh masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikâh Memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır, demek ne mümkün. Tabii ki evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine nikâh memuru Akça, "Ben gidiyorum" diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı nikâh memuru, ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikâh memuru Ali Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça'yı ikna edemeyince nikâh işlemleri iptal edildi. Yaşanan bu ilginç olay ulusal ve yerel basında yer aldı.



Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, dün konuyla ilgili bir açıklama yapıp, "Nikâh tarafları tanıdığımız isimler, bildiğimiz, tanıdığımız aileler. Çocukları da bizim evlatlarımız. Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz. Bu konuda her zaman ailelerin yanındayız. Onların mutlu anlarında yanlarında olmak bizlerin asli görevi. Ben gençlerin aileleri ile telefonla da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde inşallah o nikâhı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır. 'Hayır' denmesinin hemen ardından, 'demek ne mümkün' cevabı gelince, memurumuz nikâhı iptal etmiş. Olumsuz başlayan bir ifade, sonra tamamlanması olmuş ancak yasal işlemler nihai bağlayıcılığı olan durumlar, ondan dikkat etmek gerekir. Önceliğimiz konunun tatlıya bağlanması" dedi.



Tekrar başvuru yaptılar



Bu gelişmelerin ardından Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri, bugün sabah saatlerinde Turgutlu Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na yeniden başvurup 26 Nisan'a nikâh günü aldı. Genç çiftin, saat 15.00'te kıyılacağı öğrenilen nikâhının ulusal bir kanalda bir kadın programında canlı yayınlanacağı belirtildi. Çiftin nikâhını Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in kıyıp kıymacağı ise henüz netlik kazanmadı. Çiftin, olay sonrası zorlu bir süreç yaşadıklarını, bu durumun kendilerine acı bir tecrübe olduğunu söyledikleri öğrenildi.

