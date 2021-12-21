Memura ikramiye için aranan ‘yüzde 1’ şartı iptal edildi; tüm sendikalılar ikramiye alabilecek

Danıştay, memura verilecek 400 liralık ikramiye için sendikalara yüzde 1 üyelik şartı getiren toplu iş sözleşmesinin ilgili hükmünü iptal etti. Böylelikle tüm sendikalılar ikramiye alabilecek.

25 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TİS’te memurlara ödenecek olan 400 liralık ikramiye üye olunan sendikanın bütün sendikalılar arasında yüzde 1 üyeyi bulması şartına bağlanmıştı.

Danıştay 12. Hukuk Dairesi bu hükmün yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

"Sendikalar ve ortağının kendi geleceklerine yönelik hamlelerine hukuk ‘dur’ dedi”

Söz konusu durumu yargıya taşıyan Anadolu Sağlık Sen’in Genel Başkanı Necip Taşkın, karar neticesinde tüm kamu çalışanlarının hangi sendikanın üyesi olursa olsunlar 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesini alabileceklerini söyledi.

Taşkın, Danıştay’ın kararıyla ilgili olarak hukukun adaletsizliğe geçit vermediğini belirtti.

Taşkın konuyla ilgili “6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memurun mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarının iyileştirilmesi yerine kendi çıkarları için yüzde 1’lik baraj kararı ve memurların özgür iradeleriyle sendika seçmene hakkını sınırlamaya kalkan yetkili sendikalar ve ortağının kendi geleceklerine yönelik hamlelerine hukuk ‘Dur’ dedi” yorumunu yaptı.