Memur ve emeklilerin 18 yıldır beklediği zam geliyor

Aldıkları maaşları düşük kalan emekliler, yapılacak zamlara kilitlenmiş durumda. Bağ-Kur ve SSK emeklilerine Temmuz'da verilecek enflasyon farkından sonra emekli memurlar için de bir umut doğdu. Emekli olunca, memurluk yaptıkları dönemden daha düşük maaş alan memur emeklileri için toplu sözleşmede aile yardımları gündeme gelmiş ve bu konuda anlaşma sağlanmıştı. Bu gerçekleştiğinde memurlar emekli olduklarında da aile ve sosyal yardımları almaya devam edecek.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, ayrıca ek gösterge yükseltilmesi de maaşlara zam olarak yansıyacak. Memurların emekli aylığı ve ikramiyesinin hesabında önemli rol oynayan ek gösterge, en son 1995 yılında artırılmıştı. Ek göstergelerin artmasına yönelik beklentiler o dönemden bu yana sürüyor. Geçen yılki düzenleme ile ek gösterge artışı yalnızca daire başkanlarını kapsamıştı.



Öğretmen, polis sırada



Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı ile göstergelerinin yükseltilmesini bekleyen öğretmen, polis memuru, şube müdürü, şefler yapılacak yeni düzenlemeye kilitlendi. Gösterge artışı 2.5 milyon memur, 3 milyon memur emeklisi ile hak sahibi dul-yetimler olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişiye zam getirecek.



Unvanlara göre yükseliş yapılıyor



Ek gösterge, çalışan memurdan ziyade emekli memurlar için daha önemli hale geldi. Emekli memurun ek göstergesinin aylığa etkisi memur, müdür, şef, şoför gibi 220 ek göstergede yüzde 40, müfettiş, uzman, daire başkanı gibi 3600 göstergede yüzde 50, 6400 ek göstergeli genel müdür ve eş değer unvanlarda ise yüzde 60'ı geçiyor. Unvan yükseldikçe ek gösterge de yükseliyor.