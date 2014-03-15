Memur Teoman: Görevimin gereği neyse onu yaptım

Reza Zarrab ve adamlarının rüşvet tekliflerini geri çevirdikleri tutanaklara yansıyan memur Teoman, “Devlet memuru olduğum için kayıtlarla ilgili artı ya da eksi bir şey söyleyemem. Görevim gereği davrandım. Gelişmeleri ben de internet ve televizyondan takip ediyorum" dedi.

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit ismi Reza Zarrab ile Rüçhan Bayar arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmanın kaydında ‘Teoman’ isimli gümrük memurunun bütün ısrarlara rağmen rüşveti kabul etmemesinden yakınılıyor. Rüçhan Bayar, memur Teoman’ın müdürlerinin emrine rağmen işi yapmamasına tepki gösterirken, “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler...Yok. Yok, adam almıyor” sözleri, “Memur Teoman”ı sosyal medyanın kahramanı haline getirdi.

Memur Teoman’ın 17 Aralık operasyonunun öncesinde İstanbul’da Gümrük Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı ancak daha sonra Gaziantep’e Gümrük Müdür Yardımcısı olarak sürgün edildiği belirlendi.

İnternet fenomeni haline gelen Teoman Coşkun Dudak, Gaziantep’te bir toplantı sırasında Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Devlet memuru olduğu için konuşamayacağını söyleyen Dudak, “Devlet memuru olduğum için kayıtlarla ilgili artı ya da eksi bir şey söyleyemem. Görevim gereği davrandım. Gelişmeleri ben de internet ve televizyondan takip ediyorum. İlginize teşekkür ederim. Kayıtlardan sonra bir bürokrat ya da bakanla herhangi bir görüşmem olmadı” dedi.

Yazıcı: Bilgi notu istedim

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, internete sızan fezlekelerde adı geçen Gümrük Müdür Yardımcısı Teoman Coşkun Durak’la ilgili ilk kez konuştu ve “Konuyla ilgili bir bilgi notu istedim” dedi. Yazıcı konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlarken; “Evet sosyal medya ve internet sitelerine yansıyan olayı duydum. Biraz beklemek lazım” diye konuştu. Yazıcı, Durak’ın görev yerinin değişmesiyle ilgili soruya da “Ben konuyu duydum ama tam olarak nedir bilmiyorum. Bu nedenle bir bilgi notu istedim” yanıtını verdi.

'Teoman'a ne vaat ettiyesem almadı'

Rıza Sarraf: “Teoman Bey diye bir adam gelmiş”

Rüçhan Bayar: “evet bu işi yapmayan adam o müdürün emrine karşı çıkan bu”

Rüçhan Bayar: “evet bütün evraklarınıza bakacam bu firmalar kim bu mal Türkiye’nin malı … teoman’a neler yaptım yani ne vaatler ne şeyler ıı yok yok yani adam almıyo ben diyo memuriyetimi yakamam ki diyo üç dört kişi ne gerekiyorsa dedim ya usulsuz bişey yok evraklarımız tam … resmiyette yokuz ama yani ...şeyde bizim yani Duru da bizim anasını satayım”

Rüçhan Bayar: “şuan bunların yapabileceği çok bişey yok ama malesef yapıyolar yani 2 tane memur insiyatif kendi kullanıyor müdürün yap dediği işi usülsüzdür müdürüm yapamayız deyip geri çeviriyor yapmayı işlemi”

Yasin: “aynen durum şuan özet itibariyle aynen”

Rüçhan Bayar: “Ama bi gözünü kapatması lazım memurun ve tamam müdürüm öyle dedi büyüklerimiz de böyle uygun görüyor bu işi yapmamız lazım demeleri lazım ne yapmak istiyolar millileştirmek mi istiyolar vatanperverlik yapıp konmak mı istiyolar mala ne anlamadım”