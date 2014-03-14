Memur Teoman'ın kim olduğu ortaya çıktı

17 Aralık soruşturması kapsamında üç eski bakan ile ilgili hazırlanan fezleke internette yayınlandı. Haramzadeler333 adlı Twitter hesabından yayınlanan, fezlekede dikkat çekici bir telefon görüşmesi yer alıyor.

Rıza Zarrab ile adamı Rüçhan Bayar arasındaki görüşmede ‘Teoman’ olarak geçen kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Radikal’de yer alan habere göre, sosyal medyanın da bir numaralı gündemi haline gelen Teoman’ın Gümrük Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Teoman Coşkun Dudak olduğu ortaya çıktı.

Haramzedeler333 isimli Twitter hesabından yayımlanan fezlekede, “Teoman” ismi 17 Aralık soruşturmasının sanıkları Sarraf ve Bayar arasında geçiyor.

4 Ocak 2013 tarihli telefon görüşmesinde “Teoman” olarak geçen ismin, usulsüz yapılmak istenen işlemlere izin vermediği kaydediliyor. İkili arasındaki konuşmada Teoman Coşkun Dudak’ın kendi müdürünün emrine dahi karşı çıktığı usulsüz işlemlere onay vermediği anlaşılıyor. Bayar, Sarraf ile yaptığı görüşmede, “Teoman” olarak ifade ettiği isme çeşitli vaatlerde bulunduğunu ancak yine de izin alamadığını kaydederek Dudak’ın “Memuriyetimi yakamam” dediğini aktarıyor.

Sosyal medyada günün çok sık konuşulan isimleri arasında yer alan Dudak’ın Gümrük Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.

Gaziantep'e mi sürüldü?

İddiaya göre istenilen işlemi yapmayan Teoman Coşkun, Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’ne atandı. Ancak bununla da yetinilmedi ve Teoman Coşkun Dudak’ın buradan da Gaziantep Gümrük Müdürlüğü’ne tayini çıkarıldı.



Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü yetkililerin verdiği bilgiye göre Teoman Coşkun Dudak, bir yıl kadar önce Gaziantep’e tayin edildi.