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Yaşam

Memur ve emekliler için ikramiye müjdesi

KPDK toplantısında olumlu sonuç çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılmış olacak

06 Mart 2018 15:08

Mart ayı içerisinde toplanacak KPDK'da gündemin memur ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. Bayram ikramiyesi bekleyen memurların ve memur emeklileri için kritik toplantı, Mart ayı içerisinde yapılacak. KPDK toplantısında memur ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi konusunun görüşüleceği tahmin ediliyor. Eğer toplantıdan olumlu sonuç çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılmış olacak.

2017 yılı Ağustos ayındaki toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK gündemine gelmeye devam ediyor. Toplu sözleşme sonrası ilk KPDK toplantısı Kasım'da yapılmıştı. İkinci toplantı ise bu ay yani Mart ayında gerçekleştirilecek. Toplantının en kritik konusunun, memurlara ve memur emeklilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında maaşlarına ek ikramiye verilmesi talepleri olması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan son görüşmede Memur - Sen, maaşlara yapılacak ek bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olması gerektiği üzerinde ddurmuştu. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.

KPDK toplantısında memur ve memeur emeklilerine bayram ikramiyesi konusunda anlaşma sağlanması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Yani bir sonraki toplantıda masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi olabilir.

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