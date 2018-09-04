Memur olarak çalıştığı üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Trakya Üniversitesi\'nde 2 yıldır memur olarak çalışan Ceyhun Meşeli (32), girdiği üniversite sınavında, çalıştığı üniversitenin 5 yıllık Diş Hekimliği Fakültesi\'ni kazandı. Öğrenci kaydını Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu\'nun yaptığı Meşeli, çocukluk hayali olan hekimliği kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Çok güzel bir duygu, hekimlik eğitimle bir insanın geleceği en üst noktalardan biri, hayalim gerçek oldu\" dedi.

Edirne\'de yaşayan Ceyhun Meşeli, 2011 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü\'nden mezun oldu. Edirne\'nin İpsala Adliyesi\'nde mübaşir olarak memurluğa başlayan Meşeli, Trakya Üniversitesi\'ne geçiş yaptı. İki yıldır üniversitede memur olarak çalışan Ceyhun Meşeli, geçen Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'ndan (YKS) 464 puan alarak Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne üçüncü sırada yerleşti.

KAYDINI REKTÖR YAPTI

Trakya Üniversitesi\'nde öğrenci kayıtları başlarken, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ilk kayıt olarak üniversite memuru olan Ceyhun Meşeli\'nin işlemlerini yaptı. Balkanların ve bölgenin en büyük eğitim kurumu olduklarını belirten Prof. Dr. Tabakoğlu, kendi personelinin üniversite kazanarak eğitimine devam etmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tabakoğlu, \"Trakya Üniversitesi bölgenin ve Balkanların en büyük eğitim kurumu. Bu sene yeni sezonumuzu açıyoruz. 7 bin 200 Türk öğrenci bu yıl yeni yerleşiyor okulumuza. Yaklaşık 1000 kadar uluslararası öğrenci yeni geliyor. Yüksek lisans ve doktora içinde 1000 öğrencimiz gelecek. Büyük güçle, yine Edirne sokakları genç nüfusla kaynaşmış olacak. Bu esnafımız, Edirne\'de yaşayanlar için büyük bir dinamizm. Toplam 49 bin öğrenci sayısını geçtik. Yeni bir sezon yeni heyecan. Çok çalışanımızın çocuklarının burada olmasını görmekten mutluyuz. Çalışanlarımız üniversiteyi kazanıyor, bundan çok mutluyuz\" dedi.

Ceyhun Meşeli\'nin üniversitede memur olarak çalıştığını ve gayretinin takdir edilmesi gerektiğini anlatan Tabakoğlu, \"Ceyhun Meşeli, bizim personelimiz burada çalışırken Diş Hekimliği Fakültesi\'ni kazandı. Şimdi hem çalışacak, hem de Diş Hekimliği bölümünde okuyacak. İnşallah mezuniyetini de görürüz. Bizim çalışanımız hem de öğrencimiz. Bu gayreti de takdir etmek istedik. İlk kaydını da ben yaptım\" diye konuştu.

\'HEKİMLİK, ÇOCUKLUK HAYALİMDİ\'

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü\'nden mezun olmasına rağmen, çocukluk hayalinin hekimlik olduğunu söyleyen Ceyhun Meşeli, şöyle dedi:

\"Trakya Üniversitesi\'nde 2 yıldır memur olarak çalışıyorum. Çocukluğumdan beri hayalim önlük giyip hekim olmaktı. Daha önce kısmet olmadı. Şimdi hastanede çalışınca daha bir heveslendim. İlk yıl buraya alıştım, sonraki dönemde yaklaşık 300 gün hem memur olarak çalıştım hem de öğrenci olarak ders çalıştım ve Diş Hekimliği\'ni kazandım. Bundan sonra akşamları memur olarak üniversitede çalışıp, gündüz 5 yıllık olan Diş Hekimliği\'nde öğrenci olacağım. Daha önce özel sektörde çalıştım, Edirne\'nin İpsala ilçesinde mübaşirlik yaptım. Sonra üniversiteye geçerek hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum, 5 yıllık ve zor bir süreç. Her zaman zor diyerek zaman akıp geçiyor. Emek harcadım ve hayalime ulaştım. Çok güzel bir duygu, hekimlik eğitimle bir insanın geleceği en üst noktalardan biri. Bu yüzden çok mutluyum.\"

Gündüz Diş Hekimliği Fakültesi\'nde derslere girecek olan Ceyhun Meşeli\'nin, gece çalışabileceği bir bölüme alınacağı öğrenildi.



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