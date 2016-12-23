​Memur olarak atanan 'rockçı imam' dava açtı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kurduğu rock müzik grubu ve söylediği şarkılar nedeniyle ‘Rockçı imam’ adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlık görevinden alınarak, Balıkesir’e memur olarak atanması üzerine yargıya başvurdu.

Doğan haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Portekiz’de de konserler veren Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye’de ‘Rockçı imam’, yurtdışında ise ‘Rock N İmam’ adıyla tanınmaya başladı. Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘basına açıklama yaptığı’ gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı.

Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlık görevinden alınarak Balıkesir’in Karesi ilçesi Müftülüğü’ne memur olarak atandı. Yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonra izne ayrılan Tüzer, atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Tüzer, yargıya başvurduğunu ve sonucunu beklediğini söyledi.