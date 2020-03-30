Memleketlerine dönmek isteyen işçilerden 500 lira otobüs parası istediler

Bodrum’da çeşitli şantiyelerde çalışan Vanlı işçiler, inşaatlarında faaliyet sona erince memleketlerine dönmek istedi. Şehirlerarası otobüs seferlerine kısıtlama getirildiği için Van’dan araç getirten inşaat işçileri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yüzde 50 yolcu taşıma kararından dolayı gidiş ücreti için 500 TL istenince Bodrum’da kaldı. İşçiler Bodrum Belediyesi'nin desteği ile memleketlerine gönderildi.

"Kimsenin o parayı verecek gücü yok"

İşçiler, Bodrum Sanayi Sitesi’nde toplandı. Çoğunluğun yeni geldiği ve ceplerinde para olmadığı ifade edilen işçiler, yetkililerden yardım istedi. İşçilerden Okan Gören, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu işçilerin çoğu yeni geldi, ceplerinde 5 kuruş para yok. Memleketten araç istedik. Araçlar geldi fakat sınırlı yolcu taşıyabildikleri için 500 TL istiyorlar. Kimsenin o parayı verecek gücü yok. Burada herkes mağdur. Arkadaşların hepsi inşaat sektöründe çalışıyor. 200’ün üzerinde kişi var.”

Kişi başı 500 lira

Van’dan 5 araç geldiğini ifade eden Gören, “Yolcu sayısında kota belirlenmiş. Bu kotaya göre araç sahipleri zarar ediyor diye kişi başı 500 TL isteniyor. Şu anda o parayı verecek durumda değiliz. Millet sokakta kaldı. Zaten kotadan dolayı herkes de otobüse binemeyecek. Bu insanların bu akşam sokakta kalma durumu var. Vahim bir durum” dedi.

Bodrum Belediyesi'nin devreye girmesiyle işçiler evlerine gönderildi. İşçiler normal yol ücretini kendi ceplerinden öderken, aradaki farkı ise Bodrum Belediyesi üstlendi.

Öte yandan, gönderilen işçilerin yanı sıra biletleri pahalı bulan bazı inşaat işçileri otogarda bekleyişlerini sürdürüyor. (ANKA)