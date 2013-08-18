Vatandaşların tapu bilgileri MİT'in erişimine açık



Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Türkiye’deki bütün kamu kuruluşlarının veri tabanına girerek, kişisel gizlilik gerektiren verileri, "online" olarak ve izin gerektirmeden alabilmesine ilişkin protokollerin varlığı ilk kez bir bakan tarafından doğrulandı. Hüseyin Özkaya'nın Taraf gazetesinde yayımlanan haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, MİT Müsteşarlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolünün MİT’e tapu bilgilerini online görebilme yetkisi verdiğini belirtti. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise protokollerin ortaya çıkmasından sonra bu konudaki haberleri yalanlamıştı.



Önergeyle doğrulandı



BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, birçok bakanlığın yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da “MİT’e veri tabanlarına izinsiz olarak online giriş izni veren bir protokol imzalayıp imzalamadıklarını” sordu. Bakan Bayraktar, TBMM Başkanlığı üzerinden soru önergesine verdiği yanıtta, söz konusu protokolü doğruladı. Bayraktar, MİT Müsteşarlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolüyle MİT’in, tapu bilgilerini online görebileceğini belirtti. Protokolle veri paylaşımı yapılmasının özel yaşamın gizliliğini zedeleyeceği eleştirilerinin yersiz olduğunu söyleyen Bayraktar, tapu bilgilerinin MİT'e kamu hizmetlerini etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla verildiğini savundu. Bayraktar, şunları söyledi: “Tapu kaydı ve kadastro bilgilerinin paylaşılması için, talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerle protokoller imzalanmaktadır. Protokollerle her kurum sadece kanunun yetkili olduğu bilgileri görebilmekte ve aldığı bilgileri kamu hizmetleri için kullanmaktadır. MİT Müsteşarlığı ile bağlı kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sadece vermek zorunda olduğumuz bilgilerin online olarak paylaşılması amacına yöneliktir."



Reçete bilgileri MİT'te



Tapu Kadastro’nun yanında pek çok kurumla MİT arasında yapılan protokollerle, Türkiye’de kişisel verilerin gizliliği tamamen ortadan kalkmış oldu. MİT artık Türkiye’de yaşayan herkesin hastalık bilgilerini, reçeteyle hangi ilaçları, aldığını, kredi kartı harcama dökümlerini, okuduğu kitap ve gazeteler ile harcama bilgilerini öğrenebiliyor. Ayrıca kişilerin kaldıkları oteller, kiminle kaldıkları, seyahat bilgilerinin tamamı da MİT’in eline online olarak geçiyor. Protokollerden önce MİT de diğer güvenlik kurumları gibi bir kişinin ancak suça bulaştığına yönelik somut delil varsa söz konusu kuruma yazı yazarak bu bilgileri temin edebiliyordu. Ancak protokollerle, MİT’e bütün kurumların veri tabanlarına izinsiz biçimde online olarak girip, tüm bilgileri çekip depolama imkânı tanındı.



Vekiller de gözetimde



Son olarak MİT’in CHP ’li bazı milletvekillerini fişlediği ortaya çıkmıştı. Artık tapu kayıtlarını, alım-satımları online olarak görebilecek olan MİT, muhalefet liderleri ve vekillerinin gayrimenkul işlemlerini de anında görebilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun villası daha önce bu kapsamda gündeme gelmiş ve tartışılmıştı.