Memleket Partisi'nde "yemek ısmarlama" krizi; İnce'nin, "Yavşak tipleri partiye aldığım için çok üzgünüm" dediği iddia edildi

TIKLAYIN - Memleket Partisi kurucularından Laik istifa etti: Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili oldu

Mustafa Tayfun Laik'in istifa açıklamasında "ama iyi gurme" göndermesinin anlamı ise daha sonra ortaya çıktı. İnce ile parti yönetim ve üyelerinin yer aldığı grupta bir tartışma yaşandıği belirtildi. Tartışmada İnce'nin Memleket Partisi MYK Üyeleri Fatih Pala ve Burak Savtur ile Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mert Ünlü'nün kendisine yemek ısmarlamasını basına sızdırdıklarını gerekçe göstererek bazı üyelere hakaret ettiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre; Muharrem İnce'nin gruba yazdığı mesajda, "Bana yemek ısmarlayan Fatih Pala, Burak Savtur ve Mert Ünlü'dür. Toplamı 10 keredir. Damak zevklerine güvendiğim için... Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm. Ben arkadaşlarımın yemeğini yemeye devam edeceğim çünkü gurmeler. Utanmaya gerek yok bundan. Hepsini biliyorum, rahat olun" ifadelerini kullandı.

Mesajdaki hakarete 7-8 kurucunun tepki verdiği öne sürülürken; İnce yine gruba yazdığı mesajda, "kötü insanlar" olarak nitelediği bazı üyeleri "ayıklayacağını" ifade etti.

Mustafa Tayfun Laik, bu yazışmaların ardından partideki görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu mesajların ardından Genel Merkez'de negatif bir atmosferin hâkim olduğu öne sürülürken, daha fazla istifanın yaşanmaması için bazı milletvekillerinin araya girdiği iddia edildi.