Memleket Partisi kurucularından Laik istifa etti: Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili oldu

Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun Laik, partisinden ve görevinden istifa etti. Laik, “Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur” dedi.

Mustafa Tayfun Laik, Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyeliği, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Laik’in istifa açıklaması şöyle:

"Sayın Muharrem İnce, kendi mutlu azınlığını kurmuştur"

“CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur. Partimizin kurulduğu süreçte, liyakat ve başarı yerine sadakati tercih eden Sayın İnce, kendisine sadakatle bağlı dar bir kadro ile Genel Merkez binalarında mutlu aile tabloları çizerken Partinin anketlerdeki oy oranı ise hızla düşmeye başlamıştır.

"Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler etkili oldu"

Partimizin programına, tüzüğüne ve kırmızı çizgilerine gönülden bağlı kişileri küstüren bu azınlık, kendilerine sadakatle bağlı CHP küskünlerinden kurdukları teşkilatları ile 'demokratik kongreler' düzenlerken kendilerinden olmayan teşkilatlara baskı yaparak istifa ettirmişlerdir. Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur.

"Parti tüzüğündeki disiplin süreçlerinin işletilmesine yönelik çağrım engellenmiştir"

Kurultay’ın demokratik bir atmosferde gerçekleşmesinin sağlanması için, gerilimi tırmandırarak baskı ortamı yaratan ve disiplin suçu işleyen kurucular hakkında, Parti Tüzüğü’ndeki disiplin süreçlerinin işletilmesine yönelik çağrım, Sayın Muharrem İnce tarafından, CHP’deki demokrasi mücadelesine yakışmayacak bir biçimde engellenmiştir.

"Tabela partisi haline geldiğini bizlere göstermiştir"

Sayın İnce’nin son tavrı, Partimizin programının, tüzüğünün ve kırmızı çizgilerinin artık masaldan ibaret olduğunu ve Memleket Partisi’nin 'tabela partisi' haline geldiğini bizlere göstermiştir. Sonuç olarak; muhalefet partisine muhalefet etmekten öteye gitmeyen, CHP’deki başarısından ve mücadelesinden başka söyleyecek bir sözü olmayan, CHP küskünlerinden oluşan mutlu bir azınlık ile gerçeklerden uzak hülyalara dalan bir siyaset anlayışının içerisinde olamayacağım aşikardır.”