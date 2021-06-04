Memleket Partisi de resmen Meclis'te

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP’den seçilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, partilerinden istifa ederek eski CHP milletvekili Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne üye oldu. Böylece Meclis’te temsil edilen siyasi parti sayısı 13’e çıktı.

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AKP'nin 288, CHP'nin 136, HDP'nin 55, MHP'nin 48, İyi Parti'nin 36, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Saadet Partisi'nin 1, Demokrat Parti'nin 2, Büyük Birlik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Yenilik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) de birer milletvekilleri var. Meclis'te 7 de bağımsız milletvekili bulunuyor.