Memleket Partisi, 1’inci Olağan Kurultay’ını 18 Eylül’de yapacak

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi, 18 Eylül tarihinde Ankara’da 1’inci Olağan Kurultay’ını yapacak.

İnce’nin Eylül 2020’de Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ oluşumunun ardından Mayıs 2021’de ‘Memleket Partisi’ adında siyasi parti kurulmuştu.

Duvar'da yer alan habere göre, il ve ilçe kongrelerini bu süreçte tamamlayan partinin 1’inci Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda 18 Eylül’de saat 10.00’da yapılacak. Genel Başkan seçiminin yapılacağı kurultayda, parti meclisi asil ve yedek üyeleriyle genel disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri de belirlenecek