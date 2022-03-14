Memleket Partili Usluer: 80 bin hekim ihtiyacı var

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, "Türkiye'de doktor sayısı 165 bin 363. Her 500 kişiye bir doktor düşüyor. OECD ortalamasına göre bu rakam 341. Oransal olarak bakacak olursak Türkiye'de her bin kişiye düşen hekim sayısı 1.9. Bu oran AB ülkelerinde 5.3, OECD ortalaması ise 3.2. Türkiye'nin OECD ortalamasını tutturabilmesi için 80 bin hekim ihtiyacı var." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, partisinin MYK gündemli basın açıklamasını gerçekleştirdi. Usluer konuşmasında, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin mesajlar verdi.

Hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nda grevde olduğunu ifade eden Usluer, “Bugün TTB öncülüğünde hekimler ‘Hakkımız Olanı Alacağız!’ başlığı ile 14-15 Mart yani Pazartesi-Salı günleri ‘Büyük Grev’ etkinliği yapıyor. Hekimler; bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı grevi olduğunu söylüyor. Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır” dedi.

"Cumhurbaşkanı doktorların açlık-yoksulluk sınırı arasında ücretlerle çalıştırıldığını bizzat itiraf etmiş oldu"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta hekimler için ‘Giderlerse gitsinler’ sözlerine de tepki gösteren Usluer, “Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı çiftçiler ve sanatçılardan sonra doktorlara da tehdit ve hakaretler yağdırdı. Daha önce ürününün parasını alamadığından, desteklerin yetersiz olduğundan yakınan çiftçiye ‘ananı da al git' demişti. Sanatçılara, şiirlere, şarkı sözlerine tahammülsüzlüğünü de ‘biz o dilleri kopartırız' diyerek göstermişti. Bu defa hedef doktorlar oldu.

Artık hedef gösterme, hakaret ve tehdit etme iktidarın sıradan zihniyeti ve politikası haline geldi. Erdoğan doktorların yurtdışına gitmesini ya da özel hastanelere geçmesini tamamıyla parasal nedenlere endeksleme çabasına girişirken, doktorların 8-9 bin lira maaş aldığını söyledi. Açlık sınırının yaklaşık 5 bin lira, yoksulluk sınırının yaklaşık 15 bin olarak hesaplandığı Türkiye'de; doktorların açlık-yoksulluk sınırı arasında ücretlerle çalıştırıldığını bizzat itiraf etmiş oldu” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın hekimler için; "Ülkeyi terk edeceklermiş! İstediğiniz yere gidin. Biz yeni mezun hekimlerle yolumuza devam ederiz. Yurt dışından doktor getiririz" sözlerini de değerlendiren Usler, Türkiye’de 500 kişiye bir doktor düştüğünü söyledi. Usluer şunları söyledi:

"Türkiye uzman doktor maaşında 28 ülke içinde 23. sırada"

“Türkiye'de doktor sayısı 165 bin 363. Her 500 kişiye bir doktor düşüyor. OECD ortalamasına göre bu rakam 341. Oransal olarak bakacak olursak Türkiye'de her bin kişiye düşen hekim sayısı 1.9. Bu oran AB ülkelerinde 5.3, OECD ortalaması ise 3.2. Türkiye'nin OECD ortalamasını tutturabilmesi için 80 bin hekim ihtiyacı var. Salgın sürecinde son 20 ayda 9 bin hekim istifa etti, 3 bin hekim emekliye ayrıldı.

Genç yeni mezun hekimler ise zor çalışma koşulları, düşük ücret, şiddet nedeniyle yurtdışına çıkış yolları arıyorlar. Türkiye sağlık sektörüne milli gelirden en az pay ayıran ülke yüzde 4,4. OECD ülkelerinde bu oran yüzde 10'un üzerinde. Türkiye uzman doktor maaşında 28 ülke içinde 23. sırada. Hekimler; iş güvencesi, yaşam güvencesi istiyorlar. Hekimler bir hastaya 5 dakika yetmez, diyerek itiraz ediyorlar. ‘Bir yere gitmiyoruz. Mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz, Onurlu mücadelemizi sürdüreceğiz’ diyorlar.”

"Merkezi Hekim Randevu Sistemi tıkanıyor, işlemiyor!"

AKP’nin her alanda olduğu gibi sağlığı da ticarileştirdiğini ve yandaş müteahhitlere, özel hastane zincirlerine ve patronlarına servet aktarma aracına dönüştürdüğünü belirten Usluer, “Sağlık sistemini kent dışına inşa ettirilen lüks binalardan ibaret gören iktidar zihniyeti, 5 dakikada bir hastanın muayene edilemeyeceğini, teşhis ve tedavi uygulanamayacağını, tetkikler vs. nedeniyle o hastanın en az 4-5 kez daha 5 dakikalık randevular almak zorunda kalacağını öngöremiyor.

Sözde mükemmel sağlık sistemi diye övündükleri Merkezi Hekim Randevu Sistemi tıkanıyor, işlemiyor!” ifadelerini kullandı.