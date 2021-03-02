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Kültür-Sanat

Memet Ali Alabora'nın Galler'de başrolde oynadığı 'Fflam', Türkiye'den de izlenebiliyor

02 Mart 2021 17:26

Memet Ali Alabora, Galler’in S4C kanalında Galce yayınlanan “Fflam” (Alev) dizisinde başrollerden birini paylaşıyor. Türkiye’deki izleyiciler de, S4C kanalının Clic adlı dijital platformuna ücretsiz kaydolarak dizinin bütün bölümlerini set halinde İngilizce altyazıyla izleyebiliyor.

2013’ten beri yaşadığı Birleşik Krallık’taki Galler’de oyuncu ve yönetmen olarak birçok farklı projeye imza atan Memet Ali Alabora, şimdi de Galler’de yayın yapan ulusal S4C kanalında Galce yayınlanan “Fflam” (Alev) dizisinde başrollerden birini paylaşıyor. Alabora dizide, Türkiye’den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz karakterini canlandırıyor.

S4C’de yayınlanan “Fflam”ın 6 bölümlük ilk sezonunun tamamı, kanalın Clic adlı dijital platformu üzerinden Türkiye’den de izlenebiliyor. Siteye giderek sağ üst köşede “İngilizce” seçeneğini tıklayan kullanıcılar, platforma ücretsiz olarak kaydolup giriş yaptıktan sonra buradan diziyi İngilizce altyazı seçeneğiyle izleyebilecek. 

 

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