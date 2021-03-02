Memet Ali Alabora'nın Galler'de başrolde oynadığı 'Fflam', Türkiye'den de izlenebiliyor

2013’ten beri yaşadığı Birleşik Krallık’taki Galler’de oyuncu ve yönetmen olarak birçok farklı projeye imza atan Memet Ali Alabora, şimdi de Galler’de yayın yapan ulusal S4C kanalında Galce yayınlanan “Fflam” (Alev) dizisinde başrollerden birini paylaşıyor. Alabora dizide, Türkiye’den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz karakterini canlandırıyor.

S4C’de yayınlanan “Fflam”ın 6 bölümlük ilk sezonunun tamamı, kanalın Clic adlı dijital platformu üzerinden Türkiye’den de izlenebiliyor. Siteye giderek sağ üst köşede “İngilizce” seçeneğini tıklayan kullanıcılar, platforma ücretsiz olarak kaydolup giriş yaptıktan sonra buradan diziyi İngilizce altyazı seçeneğiyle izleyebilecek.