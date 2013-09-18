Memecan: Ölüm üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdim

Sabah gazetesi karikatüristi Salih Memecan, çizdiği karikatürde Gezi eylemcilerini 'emir kulu' olarak gösterdi. Eşi AKP'den milletvekili olan Memecan'a en büyük tepki 12 Haziran'da Ankara Güvenpark'ta polis tarafından başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük'ün ağabeyinden geldi. Ethem'in ağabeyi Mustafa Sarısülük karikatürü kınadı.

Mustafa Sarısülük şu tweet'i attı: Bizim kardeşlerimize kimse öl emrini vermedi. Sistemin karikatürcüsü S.Memecan'ı kınıyoruz!

Salih Memecan'ın karikatürüne yanıt sosyal medyadan geldi. Karikatüre 'medya' vurgusuyla gönderme yapıldı.



'Ölüm üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdim'



Karikatürsit Salih Memecan bu karikatürü neden çizdiğini Medyatava’ya açıkladı.

Sabah Gazetesi çizeri, karikatürist Salih Memecan Medyatava‘ya şu açıklamayı yaptı: “Bugünkü karikatürüm ile ilgili olarak gelen tepkilerin farkındayım. Ben sadece genç birilerinin ölümü üzerinden siyaset ve prim yapmanın aşağılık bir şey olduğunu dile getirmek istedim.. Karikatürde bunu eleştirdim.”