Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, doktorundan onay aldı, yeni bir projede rol alacak

Geçen aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder'den iyi haber geldi. Ergüder, doktorlarının da onayıyla yeni bir projede rol aldı.

Yönetmen Göksel Gülensoy’un kayınvalidesi Sadan Ünüvar’ın hayatını anlattığı film, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde gösterime girecek. Filmde Sadan Ünüvar’ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar’ı da Kenan Ece oynadı.

Film 6 yıl önce çekilmeye başlandı

‘Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi’, Sadan Ünüvar’ın Alzheimer teşhisi konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Yönetmen Göksel Gülensoy’un, belgesel film çekme fikri, bundan yedi yıl önce eşinin, babası Ziyaeddin Ünüvar’ın çektiği 8 mm.’lik filmleri kendisine tanıtması ile başlamış. Bundan 60-70 yıl öncesinde çekilmiş Kadıköy, Moda, İstanbul, Washington, Roma, Casablanca ve daha birçok yerden Sadan Hanım’ın görüntülerini içeren tarihi videolardan yola çıkarak filme karar verdiklerini anlatan yönetmen Göksel Gülensoy filmi ve çekim sürecini şöyle anlattı:

“Şadan Hanım’ın eşinin farklı ülkelerde görev alan askeri ataşe olması ve video çekmeye merakından dolayı elimizde 4 buçuk saatlik eşsiz video arşivi vardı. O sıralarda kendisine Alzheimer teşhisi konuldu. Doktoru ve Alzheimer Derneği ile konuşarak hastalığının evrelerini de bilimsel metotla filme aldık. Hastalığı geçirdiği evi, adeta bir stüdyoya döndü.”

“2014’te benzerliği nedeniyle ulaştığım Canan Ergüder, Sadan Hanım ile de tanışarak o zamandan itibaren projenin içine dahil oldu. Arkadaşım Kutsi Akıllı senaryosunu yazdı. Dünyada bir benzerinin olduğunu zannetmediğimiz bu film ortaya çıktı. Filmimizin, Alzheimer'a dikkat çekme, kendisi ve yakınları Alzheimer’la uğraşan insanlara rehber ve motivasyon sağlama özelliğinin yanı sıra, hayatı dolu dolu yaşamış bir cumhuriyet kadınının ilham veren hayatını geniş kitlelere ulaştırmaya da vesile olacağına inanıyorum.”