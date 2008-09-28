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Sağlık

Meme kanserine karşı dağda kadın zinciri

15 Avrupa ülkesinden 80 kadın, İsviçre'de meme kanserine dikkati çekmek için zincir oluşturarak 4000 metrelik dağa tırmanışa geçti.

28 Eylül 2008 03:00

15 Avrupa ülkesinden 80 kadın, İsviçre'de meme kanserine dikkati çekmek için zincir oluşturarak 4000 metrelik dağa tırmanışa geçti.

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ATS haber ajansının haberine göre, Avrupa'da kadınların onda birini pençesine alan meme kanseri karşısında dayanışmanın artırılmasını talep eden kadınlar, bu sabah Breithon dağına tırmanışa geçti.

Gerek kanserli gerekse kansersiz kadınlardan oluşan grup, zirveden Zermatt'a dönüşte ortak açıklamaya imza atacak. Açıklamada, kanser karşısında toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi ve kantonlar arasındaki farklılıkların kaldırılarak tedavi imkânlarının artırılması istenecek.

İsviçre'de günde 15 meme kanseri vakası ortaya çıkıyor. 45-65 yaş arası kadınlar arasında ilk sırada gelen ölüm nedeni olan meme kanseri, yılda 1355 can alıyor.

(AA)

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