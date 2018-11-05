Meme kanserine dikkat çekmek için pedal çevirdiler

LEFKOŞA, (DHA) – YAKIN Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Hemşirelik Kulübü meme kanserine farkındalık etkinliği amacıyla pembe balonlarla bisiklet turu düzenledi.

Kampüs içerisinde düzenlenen etkinlikte, hemşirelik kulübü üyeleri meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla bisikletlerine pembe balonlar bağladı. İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi önünden pedal çevirmeye başlayan kulüp üyeleri, kampüs içerisinde farkındalık turu gerçekleştirdi. Öğrenci ve akademisyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sağlıklı her bireyin bir kanser hastası olabileceğine dikkat çekilerek, erken teşhis konusunda uyarılarda bulunuldu.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, sağlıklı her bireyin bir kanser hastası olabileceğine dikkat çekerek, erken teşhis konusunda uyarılarda bulundu. Meme kanserinde yaş ortalamasının gittikçe düştüğüne dikkat çeken Doç Dr. Yavuz, “Hareketli yaşamı desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla burada buluştuk. Bu farkındalığı yaymaya hep beraber devam edeceğiz ve sosyal sorumluluk projelerine yenilerinin ekleyeceğiz” dedi.