Meme kanserinden korunmanın üç basit kuralı

Meme kanseri, dünyada ve Türkiye’de gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri haline geldi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Denizli, tedavi edilebilir bir kanser türü olan meme kanserinde; kontrol, erken teşhis ve 40 yaş sonrasında mamografi çektirilmesinin önemine dikkat çekti.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Denizli, meme kanserinde tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Korunmanın yolu düzenli kontrol

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Denizli, kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğuna dikkat çekerek Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından Aralık 2020'de yayınlanan istatistiklere göre, meme kanserinin, dünyanın en sık teşhis edilen kanseri olan akciğer kanserini geride bıraktığını söyledi.



Dünyada meme kanseri vakalarının artmasına rağmen erken tanı sayesinde ölüm oranlarında azalma görüldüğünü bunun nedeninin de farkındalığın artması olduğunu kaydeden Denizli şöyle devam etti: “Meme kanseri korkulacak değil, tedavisi olan bir durumdur. Gelişmiş cerrahi yöntemlerle hem hayatınız hem memeniz kurtarılabilir. Meme sağlığı açısından meme hastalıklarında erken tanı çok önemlidir. 20 yaşından sonra düzenli olarak ayda 2 defa kişinin kendisi tarafından meme muayenesini yapması kendi meme yapısı hakkında bilgi sahibi olması ve zaman içinde oluşacak değişikliklerin farkına vararak hekime başvurması erken tanıyı kolaylaştırması açısından büyük önem taşır.



Meme Kanseri neden olur ya da diğer tabir ile risk faktörleri nelerdir dersek; meme kanserini, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu kontrolsüz şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşum olarak tanımlayabiliriz. Meme kanserine hangi etkenlerin neden olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak günümüze kadar yapılan çalışmalarda, yüksek olasılık gösteren bazı faktörler belirlenmiş bulunuyor."

Bu belirtilere dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Denizli meme kanserinin en sık rastlanan belirtisinin, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi ve hissedilmesi olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti: "Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da sayacağımız belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir.



Memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanma, meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş, tek taraflı meme ucunda akıntı özellikle kanlı akıntı, koltuk altında yumru (kitle), memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği, meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma."

Son yıllarda meme kanseri tedavisinde oldukça önemli gelişmeler olduğunu belirten Op. Dr. Ahmet Denizli, tedavi olanaklarının gelişmesi ve erken teşhis ile meme kanserinin tedavi edilebilir bir kanser olduğunu vurguladı.