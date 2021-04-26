Meme kanseri teşhisi konan Canan Ergüder'den "Menajerimi Ara" dizisine veda mesajı

Meme kanseri nedeniyle "Menajerimi Ara" dizisine veda eden Canan Ergüder, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek" dedi.

Meme kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisine başkayan oyuncu Canan Ergüder, başrolünü oynadığı "Menajerimi Ara" dizisinin son çekim gününden çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak, diziye veda etti.

Ergüder, paylaşımına "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara’da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen’e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" diye yazdı.

Herkese teşekkür eden Ergüder'e hayranlarından ve ünlü isimlerden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.