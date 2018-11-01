'Meme kanseri, tedavi şansı yüksek olan kanserler arasında'

BURSA,(DHA)- GENEL Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, \"Tanısı erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan ve toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri geliyor\" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi tarafından Sheraton çalışanlarına yönelik Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında \'Meme Kanseri Hakkında Merak Edilenler\' konusunda seminer gerçekleştirildi. Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, \"Meme taramasının meme kanserine bağlı ölüm oranını yüzde 25-30 oranında azalttığı saptanmıştır. Ölüm oranının azalmasında bu kanser hakkındaki farkındalığın artması ve dolayısıyla erken tanı ile erken evrede teşhis konması etkili olmaktadır. Erken tanıda amaç, toplumda sık görülen ve erken tanındığı zaman yapılacak tedavi ile hastalığın tamamen yok edilme şansı yüksek olan kanser türleri üzerine yoğunlaşmaktır. Tanısı erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan ve toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri geliyor. Erkeklerde ise prostat kanseri ve hem erkek hem kadınlarda ise kalın barsak kanseri ve deri kanserleri bu gruba giren kanser türleridir. Erken tanı önemlidir\" dedi.



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