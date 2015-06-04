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Sağlık

Meme kanseri taraması ölümleri yüzde 40 azaltıyor

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın araştırması...

04 Haziran 2015 11:28

Memografi üzerinde uzun süredir devam eden tartışmalara nokta koymak isteyen bir dizi uluslararası alanda çalışan uzman, meme kanseri taraması yaptrımanın ölümleri yüzde 40 oranında azaltabileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir parçası olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı da memografinin yararlarından yana ağırlık koyuyor.

Bazı uzmanlar memografi çektiren bazı kadınların oldukça yavaş büyüyen küçük kanser tümörlerinden haberdar olarak kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi girişim gördüklerini, ancak bu tümörlerin tedavi edilmediği koşullarda kadınların hayatlarına hiçbir zarar vermeyeceğini söylüyordu.

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