"Meme kanseri ilacı bulunamıyor, hastalar il il dolaşmak zorunda kalıyor!"

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Tamoxifen adlı meme kanseri ilacının piyasada bulunamadığını, hastaların ilacı bulabilmek için il il gezdiğini söyledi. Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtuluş da, ilacın bulunmasında sıkıntı yaşandığı ifade etti.

Meme kanseri tedavisinde kullanılan Tamoxifen sitrat etken maddeli ilaç 2017 yılı başından itibaren piyasada bulunamamaya başladı. Bu durum hastaların iyileşme sürecini etkilerken, alternatifi olmayan bu ilaç için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme listesinde ilacın 30 tablet ve 250 tabletlik formları bulunurken, 60 tabletlik ilacın listede olmamasından dolayı, hastalar bu kez de ücret konusunda mağdur oldu. Fiyatı 29.16 lira olan 60 tabletlik formun ücreti SGK tarafından karşılanmadı, ilacı hastalar kendileri ödemek zorunda kaldı.



Hastaların mağdur olduğunu dile getiren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, kanser hastaları için bu ilacın çok önemli olduğunu söyledi. Hastaların ücretli olmasına rağmen parasını ödeyerek ilacı almaya razı olduklarını dile getiren Biçer, ilacın piyasaya çok az verilmesinden dolayı hastaların il il gezdiklerini ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi de veren CHP'li Biçer, Manisa'da eczaneleri gezerek, ilacın bulunup bulunmadığını sordu. Eczacılar haftada 10-15 hastanın ilacı sormasına rağmen, en son 2 ay önce bu ilacı satabildiklerini söyledi.

SGK'nın ödeme listesinde yok

CHP'li Biçer, "Meme kanserli hastalarda 5 yıl kullanıldığında nüksleri azalttığı, 10 yıllık sağ kalım süresini de uzattığı kanıtlanmış bir ilaç. Ancak bu ilaç 2017'den başından beri meme kanserli hastaların ulaşamadığı bir ilaç oldu. Bu ilacın 30 tabletlik formu SGK'nın geri ödeme listesindeydi ve hastalar ulaşabiliyordu. Ancak bu ilaç diğer kanser ilaçlarına göre çok ucuz bir ilaç. Bir kutusu 29 lira. Daha önce 30 tabletlik satılan ilacın 60 tabletliği için yurtdışından ithalat izni verildi. Ancak 60 tabletlik ilaç geri ödeme listesinde yer almadı. SGK'nın geri ödeme listesinde olan 30 tabletlik ilaç için değil de neden 60 tabletlik ilaç için ithalat izni verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok ilginç bir anlaşma yaptı" diye konuştu.

Hastalar parayla da bulamıyor

Hastaların ilacın parasını vermeye razı olduğunu ancak bu kez de ilacın bulunamadığını dile getiren Biçer, "Hastalar ellerinde bu ilacın reçetesi ile il il geziyor. Bu parayı vermeye razıyken bile bu ilaca ulaşamıyorlar. Göstermelik olarak 2 ayda bir eczaneye bir tane ilaç yolluyorlar. Hastalar çok mağdur. Hastalar para vermelerine rağmen ilaca ulaşamıyorlar. Bu ilacı bulamayan hastalar meme kanserli kadınlar her an hastalıklarının nüks etme ihtimali ile karşı karşıyalar. Her nüks eden hastanın sorumluluğu kimde? Denizli'den Manisa'ya hasta geliyor, Manisa'dan İstanbul'a hasta gidiyor" dedi.

Eczacılar odası: İlacın bolluğu yok

Meme kanseri ilacı olan Tamoixfen isimli ilacın piyasada çok az olduğunu açıklayan Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtuluş da, 1 yıldır hastaların sıkıntı çektiğini anlattı. Kurtuluş, "İlaçta yokluk başladı. Sağlık Bakanlığı devreye girdi. İlacın yurtdışından getirilmesi sağlandı. Şu anda yurtdışından gelen bir ilaç. Ama adet olarak ülke genelinde yüksek adette bulunmuyor. 250 tane geldiyse 250 eczaneye birer tane dağıtılıyor. İlacın bolluğu şu anda yok" dedi. Kurtuluş, kanser ilaçlarının devlet tarafından ödendiğinin söylemesine rağmen bütün kanser ilaçların karşılanmadığını söyledi. Kurtuluş, "Kanser hastalarının ilacı ücretsiz diye müjde verilmişti. Biz de hastalarımızdan ilaç farkı almamak, ücret almamak istiyoruz. Çoğu meslektaşımız bu ilaçları veresiye yazıyor. Keşke denilen gibi olsa. Kanser hastalarının yazdırdıkları ilaçlarda fiyat farkı çıkıyorsa eczacı bu ücreti almak zorunda. Hiç para alınmayacak gibi bir durum şuanda söz konusu değil" diye konuştu. (DHA)