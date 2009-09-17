Meltem'i unutamadı

Meltem Cumbul-Kıvanç Tatlıtuğ aşkı, 9 ay sürmüş, yakışıklı oyuncunun rol arkadaşı Beren Saat’le buluşması sonucunda bitmişti. Cumbul’u unutamayan Tatlıtuğ sevgilisinin gönlünü mesajlarla almaya çalışıyor.



2 ay evine güller gönderdi



Sevgilisine "Kanalın tanıtım çekimleri için İstanbul'a gidiyorum" diyerek Bodrum'dan İstanbul'a giden Tatlıtuğ, Kilyos'ta bir restoranda Beren Saat ile baş başa yemek yerken görüntülenince Meltem Cumbul ilişkiyi bitirmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ise çevresine, "Meltem ile aramızda sorun yok. Bodrum'da Meltem ile tatildeydim" demişti. İlişkileri başlamadan önce 2 aydan fazla süre Cumbul'un peşinde koşarak evine güller gönderen, telefonla ilan-ı aşk mesajları yollayan Tatlıtuğ, sevgilisiyle barışmak için yine aynı taktikleri uyguladığı anlaşıldı.



‘Telefon numaramı değiştireceğim'



Sevgilisinin gönlünü alabilmek için evine çiçekler gönderen oyuncu mesaj atmayı da ihmal etmiyormuş. Cumbul'u arayarak tekrar bir arada olmak istediğini söyleyen Tatlıtuğ ret yanıtlarına rağmen pes etmiyormuş. Cumbul ise Kıvanç’tan gelen mesajları okumadan siliyormuş. Tatlıtuğ’un günde 20- 25 mesaj attığı söylendi. Meltem Cumbul'un yakın çevresine "Telefon numaramı değiştireceğim" dediği iddia edildi.