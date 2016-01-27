Meltem Yılmaz'ın ilk romanı 'Soraya' Books at Berlinale'de

Meltem Yılmaz’ın Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan 20 yaşındaki Soraya’nın hikâyesini konu alan ilk romanı “Soraya”, Berlin Film Festivali’nin Franfurt Kitap Fuarı’yla 2006’dan beri ortak sürdürdüğü Books at Berlinale programına seçildi.

Bu yıl aralarında İngiltere, Hollanda, İsviçre, Almanya, İspanya, Türkiye, Fransa ve İsveç’in aralarında bulunduğu 25’in üzerinde ülkeden 130 edebi eserin başvurduğu yarışmada, Meltem Yılmaz'ın ilk romanı "Soraya" da 11 eserden birisi olmaya hak kazandı.

Seçilen eserlerin sunumları, 16 Şubat 2016’da Berlinale Co-Production Market'te yapılacak. Sonrasında ise dünyanın dört bir yanından 150 yapımcı; kitapların uyarlama hak sahipleri, uluslararası yayıncılar ve edebiyat ajanslarıyla bir araya gelerek kitapların film haklarını doğrudan elde etme şansı elde edecek.

İkinci defa Türkçe bir roman seçildi

Türkiye’den Meltem Yılmaz’ın yayın haklarını temsil eden Kalem Ajans da orada bulunacak. Seçilen kitaplar, yeni basılan, en çok satanlara girmiş ve/veya ödül sahibi eserlerden oluşuyor.

Meltem Yılmaz “Soraya” ile Books at Berlinale'de şimdiye dek seçilen ikinci Türk yazar olma özelliği taşıyor. Hakan Günday, "Daha" ile 2014’te Books at Berlinale'de seçilen ilk Türk yazardı.

Meltem Yılmaz kimdir?

Gazeteciliğe 2008'de Cumhuriyet gazetesinde başlayan Meltem Yılmaz, yıllarca uyuşturucu bağımlıları, sokakta yaşayan insanlar, kimsesiz çocuklar, mülteciler, şiddet gören kadınlar, LGBTİ bireyler gibi alanlarda özel haberlere imza attı. Türk Tabipler Birliği'nin "En İyi Araştırma Haber" ödülü ile ÇGD'nin "En İyi Röportaj" ödülünü aldı. Uyuşturucu alanında saha araştırması ve röportajlardan oluşan ilk kitabı "Boş Tarlalarda Ölü Bedenler: Bonzai", 2015 Ocak'ta okuyucuyla buluştu. Meltem Yılmaz, Millet Gazetesi'nde köşe yazıları, Cinedergi'de ise sinema yazıları yazmaktadır.