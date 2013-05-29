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Meltem Cumbul'un sabrını taşıran son damla

Meltem Cumbul'un Alican Özbaş'tan boşanma isteğinin nedeni belli oldu

29 Mayıs 2013 15:25

Çocuk yapmayı çok isteyen ve 2. kez nikah masasına oturan Cumbul'un boşanma kararı almasının altında ise eşinin alkol problemi ve bir partide yaşananlar var. İddiaya göre Özbaş, spiker Nazlı Öztarhan’ın evinde verdiği partide bir gazetenin yöneticisine Cumbul ve arkadaşına asıldığını öne sürerek yumruk attı. Olay sonrası Özbaş, apar topar dışarı atıldı.
 

Bu olay çevresinin başından beri karşı çıktığı evliliğini sürdürmek için çaba gösteren Cumbul'un sabrını taşıran son damla oldu. Cumbul, Kuşadası'nda yaptıkları son kavganın ardından mayıs başında ipleri tamamen kopardı.
 

Cumbul’un boşanma kararına bu evliliğe başından beri karşı çıkan Alican Özbaş’ın babası Erol Özbaş’ın sevindiği öğrenildi. Baba Özbaş, "Bu evlilik uzun sürmez. Arada yaş farkı var" demişti.

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