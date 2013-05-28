Meltem Cumbul boşanıyor

Meltem Cumbul, geçtiğimiz yılın ağustos ayında sessiz sedasız nikâh masasına oturduğu, kendisinden 14 yaş küçük turizmci eşi Alican Özbaş’tan boşanıyor.

Cumbul ve Özbaş, birkaç ay önce de ayrılık iddiasıyla gündeme gelmiş, medyada yer alan haberlerin ardından basının karşısına el ele çıkarak dedikoduları yalanlamışlardı. Ancak konuşulanlar doğru çıktı, ilişkilerindeki sorunları çözemeyen çift sonunda boşanma kararı aldı.

İkilinin avukatları, geçen haftadan bu yana boşanma protokolü üzerinde çalışıyor.