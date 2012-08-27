Meltem Cumbul'dan kayınpederine alyanslı cevap

Kayınpederi Erol Özbaş'ın hakkında sert açıklamalar yaptığı Meltem Cumbul, 'istenmeyen gelin olduğu' iddiası hatırlatılınca objektiflere alyansını gösterdi.

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla kendisinden 14 yaş küçük turizmci Alican Özbaş’la Kuşadası’nda nikâh masasına oturan Meltem Cumbul, eşini İzmir’de bırakıp İstanbul’a döndü.

Kayınpederi Erol Özbaş’ın hakkında sert açıklamalar yaptığı ünlü oyuncu, önceki akşam Karaköy’deki bir restoranda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mekân çıkışında görüntülenen Cumbul, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen konuşmaktan kaçındı.

Sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, eşinin ailesinin kendisini istemediği iddiası hatırlatılınca da objektiflere alyansını gösterdi.



'Bizim oğlan annesini özledi'



Sürpriz nikâhın ardından Meltem Cumbul’un ‘istenmeyen gelin’ olduğu öne sürülmüş, Alican Özbaş’ın babası Erol Özbaş da iddiayı doğrular nitelikte açıklamalar yapmıştı. Oğlunun nikâhına katılmayan Özbaş, ''Nikâha katılmadım, çünkü haberim olmadı. Benim oğlan herhalde annesini çok özledi, o yüzden kendisinden 14 yaş büyük Meltem Cumbul ’la evlendi. Meltem Cumbul da öğrendiğim kadarıyla daha çok çıtır gençlerle ilgileniyormuş. Biliyorsunuz ben geçmişte imam nikâhları kıyıyordum, bizimki resmi nikâh yapıyor. İyi bir çocuk olduğu için kanunlara uyuyor'' demişti.