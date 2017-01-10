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Kültür-Sanat

Meltem Cumbul, yönetmenliğini üstlendiği 'Blu' ile tiyatroya dönüyor

+18 sahnelenecek Blu, Toy İstanbul sahnesinde izleyici ile buluşacak

10 Ocak 2017 21:30

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, yönetmenliğini üstlendiği 'Blu' oyunu ile tiyatroya dönüyor.

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre, ünlü İngiliz yazar David Hare’nin kaleminden çıkan Blu’nun oyuncu kadrosunda kalabalık, genç ve yetenekli bir ekip yer alıyor. Meltem Cumbul’un yönetmenliğini yaptığı oyunun müziklerini Nurkan Renda ve Zigan Aldi bestelerken, ışık tasarımını Ayşe Ayter, kostüm tasarımını ise Hakan Bahar üstleniyor.

+18 sahnelenecek oyunun kadrosunu Elçin Afacan, Serkan Rutkay Ayıköz, Nazlı Benan Özkaya, Can Remzi Ergen, Ayşe Özköylü, Barbaros Ergün, Dilhan Naz Özgülüş, Zehra Bilgin, Emre Yetim, Peral Filiz, Gamze Dar ve Ozan Erdönmez oluşturuyor.

14 Ocak 20.30’da ilk kez sahnelecek Blu, her hafta Cumartesi 20.30’da ve Pazar 19.00’da Toy İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

 

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