Meltem Cumbul İzmir'de oyunculuk dersi verecek

Meltem Cumbul’un oyunculara ve oyuncu adaylarına Eric Morris Sistemi ile "Mega Seçim Yolu: Alt Kişilikler"i öğreteceği üç günlük oyunculuk atölyesi, TOY İzmir Ege Perla'da 14-15 -16 Eylül'de gerçekleşecek.

Tiyatro, oyunculuk ve yazarlık gibi sahne sanatlarının en önemli disiplinlerini tek bir çatı altında toplayan TOY, Ege Perla’nın ikinci katındaki 140 kişilik yeni salonuyla yeni sezonda tiyatro severlerin buluşma noktası olma hedefi ile başlıyor.

Sezonun ilk atölyesi Meltem Cumbul’dan

Johnny Depp, Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Brandon Lee gibi birçok ünlü oyuncunun da yararlandığı Eric Morris sisteminin aynı zamanda resmi eğitmeni olan Meltem Cumbul, iki aylık atölyelerinin tamamlanması sonrası gelen yoğun talep üzerine yapacağı yeni oyunculuk atölyesiyle 14-15-16 Eylül tarihlerinde TOY İzmir de.

3 gün 24 saat sürecek atölyede Eric Morris Sistemi’nin enstrüman ve işçiliği kapsayan Mega Seçim Yolu Alt Kişilikler çalışması ile kendilerine doğru bir yolculuk yapacak katılımcılar; sosyolojik ve psikolojik birçok süreçten geçecekler. Tamamını Meltem Cumbul’un gerçekleştireceği atölyede, grup çalışmalarının yanı sıra her katılımcı ile birebir de çalışılacak.