Meltem Cumbul, 7 yıl sonra ekranlara geri dönüyor

Uzun süredir dizilerde rol almayan Meltem Cumbul, Kırımızı Oda'nın kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM yapım şirketinin tv8 için çektiği Kırmızı Oda dizisine, 7 yıldır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Meltem Cumbul dahil oldu.

Bir dönem Oyuncular Sendikası’nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yapıyor ve genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.

Gelen birçok teklifi reddeden Cumbul, Kırmızı Oda'ya “evet” dedi. Kırmızı Oda 50. bölüm 5 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de tv8'de!