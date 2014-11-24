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Melo, Prandelli'nin üzerine mi yürüdü?

Araya giren takım arkadaşları ve yardımcı antrenörlerin olayı büyümeden yatıştırdığı kaydedildi

24 Kasım 2014 12:31

Florya'daki taktik toplantısında Wesley Sneijder ve Semih Kaya'nın ilk 11'de olmadığını gören Felipe Melo, hocasına "Neden?" diye sordu. Brezilyalı yıldız, kendisini tersleyen Cesare Prandelli’nin üzerine yürüdüğü iddia edildi.

Trabzonspor’a evinde 3-0 kaybeden Galatasaray’da olaylar bitmek bilmiyor. Teknik direktör Cesare Prandelli’nin, Sneijder’i yedek bırakma kararı, maçın sonucunun önüne geçti. Taraftarların yanısıra takım içinde de İtalyan teknik adama 11 tercihinden dolayı büyük bir tepki olduğu ortaya çıktı.

 

'Sözleşmeye baksanız kafayı yersiniz'

 

AMK Spor'un haberine göre; maç sabahı Florya’daki taktik toplantısında deneyimli teknik adamın, okuduğu kadroda Sneijder ve Semih’in olmadığını gören Melo büyük tepki gösterdi. “Neden?” diye soran Brezilyalı yıldızı İtalyan hocanın terslediği belirtildi. Bunun üzerine çılgına dönen Melo’nun, Prandelli’nin üzerine yürüdüğü öğrenildi.

Araya giren takım arkadaşları ve yardımcı antrenörlerin olayı büyümeden yatıştırdığı kaydedildi.

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