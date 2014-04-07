Melo Emre'ye dil çıkardı, sosyal medya ayağa kalktı

Ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle biten Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında Brezilyalı Felipe Melo'nun yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Fenerbahçe taraftarları Brezilyalı oyuncunun yaptığı harekete büyük tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Selçuk İnan'a yaptığı müdahalenin ardından ilk sarı kartını gördü.

Mücadelenin 39. dakikasında Emre Belözoğlu'nun Felipe Melo'ya müdahalesi sornasında hakem Bülent Yıldırım, sarı-lacivertli futbolcunun yanına gitti ve ikinci sarı kartını çıkardı.

Bülent Yıldırım'ın bu kartının ardından Emre Belözoğlu, Türk Telekom Arena deplasmanında takımın 10 kişi bıraktı.

Emre'nin atılmasının ardından Melo, dil çıkararak Emre'ye dışarı çık işareti yaptı. Melo'nun yaptığı bu hareket Fenerbahçelilerden büyük tepki aldı.